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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Tayvan’da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi

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Tayvan’da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi

Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi. İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde, diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.

Tayvan’da iki saat içerisinde 22 deprem olduğu açıklandı.

Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.

İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.

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