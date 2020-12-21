Tayvan'da ikamet etmek isteyen Hong Kongluların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Anakara İşleri Konseyi Bakan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, bu yıl ocak ile ekim ayları arasında Tayvan'da ikamet izni için 7474 Hong Konglunun başvuru yaptığını açıkladı.



Chiu, rekor başvurulara ilişkin, "Proaktif olmamız ve onları kurumsal düzenlemelerle desteklememiz gerekiyor. Bu bizi bekleyen bir görev." ifadelerini kullandı.



Haberde, Hong Kongluların 2019'da Tayvan'da oturum izni almak için yaptığı başvuru sayısının 5858 olduğuna, bu yıl yapılan başvuruların rekor seviyeye ulaştığına işaret edildi.



YENİ GÜVENLİK YASASI



Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.



Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.



Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.