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Tayvan'da depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü

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#Tayvan#Deprem#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 16:46

Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralanırken, şiddetli sarsıntıya dayanamayan spor salonunun çatısı sporcuların üzerine çöktü.

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Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem birçok bölgede hasara neden oldu.

Yerel saatle 14.44'te meydana gelen deprem esnasında bir spor salonunun çatısı çöktü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, sporcuların oyun oynadıkları esnada sarsıntıyı hissetmeleri ile kaçıştıkları görüldü.

Tayvanda depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü

Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) Taoyuan Belediye Başkan adayı Lai Xiang Ling olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ling, yetkililerin kazayı incelediklerini ve bu gibi olaylar için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

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DEPREM YOLDAYKEN YAKALADI

Motosiklet kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde ise, dağlık bir bölgede seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün sarsıntıyı hissettiği anda durduğu ve ardından depremin şiddetiyle yola toprak parçalarının düştüğü görüldü.

Tayvanda depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü

Hualien İlçe İtfaiye Dairesi, Hualien şehrine bağlı Yuli ilçesinde depremin etkisiyle çöken binadan 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kurtarılanların 70 yaşındaki bir adam ile 63 yaşındaki eşi ve 39 yaşındaki bir kadın ile 5 yaşındaki kızı olduğu aktarıldı. Bilinçlerinin açık olduğu öğrenilen 4 kişi. tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Bina enkazında kaç kişinin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

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#Tayvan#Deprem#Dünya

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