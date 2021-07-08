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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Tayvan'da büyük şok: Sadece bir günde 15 deprem meydana geldi!

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Tayvan'da büyük şok: Sadece bir günde 15 deprem meydana geldi!

Tayvan’da bir günde en az 15 deprem meydana geldi. Sadece 24 saatte meydana gelen çok sayıda deprem şaşkınlık ve panik yaratırken sarsıntılarda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Tayvan’ın son 24 saatte en az 15 depremle sarsıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra başlayan depremler, Tayvan Adası’nın doğusundaki Hualien kentinde etkisini gösterdi.

Yetkililer, son 24 saatte yaşanan en az 15 depremde ölü ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Depremlerin 3,1 ile 5,4 büyüklüğü arasında olduğu belirtilirken, yerin 5 ila 14,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

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