Tayvan’da artan Kovid-19 vakaları 15 okulu kapattırdı

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Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Tayvan'da Mart ayının sonlarına kadar tek hanede seyreden günlük vaka sayısının 3 hanelere yükselmesiyle yetkililer harekete geçti. Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Taipei merkezindeki Yilan, Keelung, Hsinchu, Taouyuan şehirlerindeki 15 okulun, 7 ile 10 gün boyunca kapatılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitme online olarak devam edeceği öğrenildi. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih Chung, gerçekleştirdiği basın toplantısında her vakayı yakından takip ettiklerini ve bulaşma kaynağını bulmak için çalıştıklarını belirtti.

Üç doz aşı yaptıranların oranı yüzde 49,1

Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan'da son 24 saatte 163 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 23 bin 155'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 853 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19'a karşı tek doz aşı aşı yaptıranların oranı yüzde 82,8, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 77,6, üçüncü dozunu yaptıranların oranı ise yüzde 49,1 olarak kayıtlara geçti.