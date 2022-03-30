Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tayvan’da artan Kovid-19 vakaları 15 okulu kapattırdı

#Tayvan#Koronavirüs#Kovid 19
Tayvan’da artan Kovid-19 vakaları 15 okulu kapattırdı

Tayvan'da son günlerde artışa geçen korona virüs vakaları nedeniyle 7 bölgede 15 okulun tatil edilmesine karar verildi.

Haberin Devamı

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Tayvan'da Mart ayının sonlarına kadar tek hanede seyreden günlük vaka sayısının 3 hanelere yükselmesiyle yetkililer harekete geçti. Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Taipei merkezindeki Yilan, Keelung, Hsinchu, Taouyuan şehirlerindeki 15 okulun, 7 ile 10 gün boyunca kapatılmasına karar verildi. Öğrencilerin eğitme online olarak devam edeceği öğrenildi. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih Chung, gerçekleştirdiği basın toplantısında her vakayı yakından takip ettiklerini ve bulaşma kaynağını bulmak için çalıştıklarını belirtti.

Üç doz aşı yaptıranların oranı yüzde 49,1
Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan'da son 24 saatte 163 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 23 bin 155'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 853 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19'a karşı tek doz aşı aşı yaptıranların oranı yüzde 82,8, ikinci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 77,6, üçüncü dozunu yaptıranların oranı ise yüzde 49,1 olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayvan#Koronavirüs#Kovid 19

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya