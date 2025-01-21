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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 6 ev çöktü 4 yaralı

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#Tayvan'da Deprem#64 Büyüklüğünde Deprem#Pasifik
Tayvanda 6,4 büyüklüğünde deprem: 6 ev çöktü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 09:28

Tayvan'da, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın güneyindeki Tainan şehrinde 6 evin çökmesi sonucu, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Tayvan ajansı CNA'nın haberinde göre, Tainan İtfaiye Bürosu, Nanxi ilçesinde tek katlı binaların bulunduğu Minzu Caddesi'nde, depremde 6 evin çöktüğünü duyurdu.

Deprem sırasında çöken evlerde bulunan 11 kişi kurtarılırken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki 10 evin deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle çöktüğü veya hasar gördüğü kaydedildi.

Tayvan Meteoroloji Bürosu, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneybatısındaki Chiayi ilinin 37,9 güneybatısı olan, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.

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#Tayvan'da Deprem#64 Büyüklüğünde Deprem#Pasifik

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