Tayvan'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Yilan'ın 21 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, 64,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Yilan'ın güneyindeki Taroko Milli Parkı'nda, yaşanan sarsıntının etkisiyle kayaların düşmesi sonucu 1 kadının yaralandığı, otoyoldaki 1 aracın da hasar gördüğü belirtildi.

Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği, metro ve diğer bazı toplu taşıma seferlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Tayvan Merkezi Hava Bürosu, depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi.