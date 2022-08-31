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‘Tayvan’a 1.1 milyar dolarlık ABD askeri yardımı’ iddiası

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#ABD#Tayvan#Askeri Yardım
‘Tayvan’a 1.1 milyar dolarlık ABD askeri yardımı’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Çin ile gerilim artarken, Kongre’den 60 gemisavar füze ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere Tayvan’a 1.1 milyar dolarlık silah satışını onaylamasını istediği iddia edildi.

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Amerikan Politico sitesinin haberine göre henüz hazırlık aşamasında olan paket, 355 milyon dolarlık 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 85.6 milyon dolarlık 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı sözleşmesinin uzaltılması için 655.4 milyon dolar içeriyor. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin bu ay Tayvan’a yaptığı ziyaretin ardından demokratik olarak yönetilen ada çevresinde en büyük savaş tatbikatlarını gerçekleştirmişti. Tayvan’ı kontrolü altına almak için güç kullanımını dışlamayan Pekin, ABD’nin bu adaya askeri yardımına da sert tepki gösteriyor.

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#ABD#Tayvan#Askeri Yardım

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