Tayvan, uzun menzilli füze üretimine başladıklarını açıkladı

Channel News Asia'daki habere göre, Tayvan Savunma Bakanı Chiu, Taipei'de parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesi için uzun menzilli silah geliştirmeye öncelik verdiklerini belirtti.

Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün uzun süredir bu tür silahlar üzerinde araştırmasının sürdürdüğünü belirten Chiu, uzun menzilli bir füzenin seri üretimine başladıklarını ayrıca üç modelin de geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin tehdidine karşı Güney Çin Denizi’nde ve Itu Aba Adası'nda askeri varlıklarını artırdıklarını duyurmuştu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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