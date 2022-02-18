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HABERLERDünya Haberleri

Tayvan, sınırlarını, yeniden ziyaretçilere açıyor

#Tayvan#Koronavirüs#Sınır
Tayvan, sınırlarını, yeniden ziyaretçilere açıyor

Tayvan Başbakanı Su Zhen Chang, Tayvan’ın Covid-19 sonrası döneme hazırlanması gerektiğini söyleyerek “Artık sınırları açmanın zamanı geldi” dedi.

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Tayvan’da Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz yıl sınırların kapatılmasının ardından bugün Tayvan Başbakanı Su Zhen Chang, sağlık yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ülkenin, Covid-19 sonrası döneme yavaş yavaş hazırlanması gerektiğini söyledi. Chang, 2 yılı aşkın süredir devam eden salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına rağmen ülkedeki toplam vakanın 20 binin altında olmasını büyük bir başarı olarak niteleyerek, tüm dünya ile birlikte normalleşme sürecine Tayvan’ın da dahil olacağını açıkladı. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shı Zhong, Mart ayından itibaren Tayvan’a girişlerde gevşemeye gidileceğini ve ilk olarak iş vizesi ile gelmek isteyenlerin ülkeye giriş yapabileceklerini belirtti. Zorunlu olan karantina süresinin de 14 günden 10 günde indirildiğini söyleyen Zhong, uygulanacak kararların başarılı olması durumunda karantina süresinin 7 güne indirileceğini bildirdi.

Tayvan’da salgının başından bu yana 15 bin 369 Covid-19 vakası tespit edilmiş, 852 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Tayvan, 23 milyonluk nüfusun yüzde 82’sine iki doz, yüzde 75i’ne tek doz, yüzde 30’unaise 3 doz Covid-19 aşısı yapmış durumda.

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