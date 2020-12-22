Tayvan, uzun bir aradan sonra ilk koronavirüs vakasını bildirdi

Yetkililer, otuzlu yaşlarındaki bir kadının, taşıyıcı olan bir pilot ile temasa geçtikten sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.



Hastalık Kontrol Merkezi yaptığı açıklamada, vakanın doğrulandığını bildirdi



Tayvan, sınırlarını erken kapattıktan ve katı karantina kuralları uyguladıktan sonra sadece 770 koronavirüs enfeksiyonu ve yedi ölüm bildirmişti.





