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Dünya
AFP
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Tayvan, uzun bir aradan sonra ilk koronavirüs vakasını bildirdi

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Tayvan, uzun bir aradan sonra ilk koronavirüs vakasını bildirdi
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Tayvan uzun bir aradan sonra ilk koronavirüs vakasını bildirdi. Böylece salgınla başarılı mücadele etmesinden ötürü dünyadan övgü almış olan ülke 253 günlük 'virüssüz' ülke vasfını da kaybetmiş oldu.

Yetkililer, otuzlu yaşlarındaki bir kadının, taşıyıcı olan bir pilot ile temasa geçtikten sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hastalık Kontrol Merkezi yaptığı açıklamada, vakanın doğrulandığını bildirdi

Tayvan, sınırlarını erken kapattıktan ve katı karantina kuralları uyguladıktan sonra sadece 770 koronavirüs enfeksiyonu ve yedi ölüm bildirmişti.


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