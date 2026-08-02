Tayvan ile Çin hattında gerilim

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Jiang, Çin Sahil Güvenliği’ne bağlı Xiushan gemi filosunun, temmuz ayından bu yana ilgili suların yönetimini güçlendirmeye devam ettiğini, olağan seyrüseferi ve operasyonel düzeni sağladığını savundu. Tayvan cephesi ise devriye kararını kınayarak Taipei adlı devriye gemisini iki Çin gemisini takip etmek üzere görevlendirdi.

BAKAN SÖZ VERDİ

Çin Savunma Bakanı Dong Jun ise, aynı gün Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 99’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada ordunun Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik her türlü girişimi veya dış askeri müdahaleyi kararlılıkla engelleyeceğini savundu. Dong, “beklenmedik durumlara karşı yüksek hazırlık düzeyini sürdürme” konusundaki kararlılığını belirterek, ordunun modernizasyonunu ilerleteceği sözü verdi. Pekin “Tek Çin” ilkesi doğrultusunda Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu savunuyor.