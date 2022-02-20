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Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: Çin yeni bir kriz çıkartabilir

#Çin#Tayvan#Dünya
Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: Çin yeni bir kriz çıkartabilir

TAİPEİ (İHA) - Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, “Çin şu anda hem ekonomik hem de azınlık hakları açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu durum Çin’in yeni bir Tayvan krizi oluşturmasına neden olabilir” dedi.

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Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wu, yeni bir kriz ihtimali olabileceğini ifade ederek, “Çin şu anda hem ekonomik hem de azınlık hakları açısından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu durum Çin’in yeni bir Tayvan krizi oluşturmasına neden olabilir” dedi.

Çıkacak Tayvan krizi nedeniyle Çin’in hem iç hem de dış politikada dikkatleri başka noktaya çekmeye çalışacağının altını çizen Wu, bu tür bir durum karşısında her türlü tehdide karşı duracak güce sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Wu, Çin’in şu anda Kış Olimpiyatları nedeniyle Tayvan’a saldırmak için doğru bir zamana sahip olmadığını ifade etti. Çin Kurtuluş Ordusu savaş uçaklarının 2021 yılında Tayvan hava savunma sahasına (ADIZ) bine yakın sorti yapmasına göndermede bulunan Bakan Wu, Çin’in bu tavrının gelecekte de süreceğinden endişe duyduğunu söyledi.

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Bakan Wu ayrıca, 2020 senesinde Pekin yönetiminin kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası sonrasında Hong Kong’da demokrasinin yok olduğunu ve insan hakları ihlalleriyle birleşen Çin uygulamalarının “bir ülke iki sistem” fikrinin yalandan öteye geçemediğini dile getirdi.

Bakan Wu, Çin’in hiçbir zaman Tayvan’daki yönetimde söz sahibi olmadığını belirterek, Tayvan’ın bağımsız bir ülke olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Bakan Wu ayrıca Tayvan olarak demokratik müttefikleri ile birlikte Tayvan Boğazı ve Çin Denizi'nde barış için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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#Çin#Tayvan#Dünya

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