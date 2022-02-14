Tayvan Covid-19’un ardından sınırlarını kademeli olarak açıyor

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Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınırlarını yabancı turistlere kapatan Tayvan, yeni aldığı kararlar doğrultusunda sınırlarını kademeli olarak açıyor.

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung tarafından Tayvan Hastalıkla Mücadele Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklanan kararda, 15 Şubat Fener Bayramı'nın ardından sınırların kademeli olarak açılacağı ve ilk önceliğin iş vizesi almak isteyenlere verileceği belirtildi.

Bakan Chung aynı zamanda bu kararı almalarının en önemli nedenlerinden bir tanesinin Tayvan’ın yüksek aşılama oranı olduğunun altını çizdi. Bir süredir Tayvanlı turizmcilerle sınırların açılması hakkında toplantılar yaptıklarını belirten Chung, kademeli açılmanın zaman içerisinde diğer turist gruplarına da uygulanacağını söyledi.



KARANTİNA ŞARTLARI DA AZALTILIYOR

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Basın toplantısında sınırların kademeli olarak açılması kararıyla birlikte karantina süresinin de azaltılacağı açıklandı.

Şu anda Tayvan’da yurt dışından gelen ve özel izin alan kişilere uygulanan 1 haftalık karantina oteli ve 1 haftalık ev karantinasının, sınırların açılmaya başlamasının ardından 10 güne çekilerek dileyenlerin karantina boyunca kendi evlerinde kalmalarına izin verilecek.

Tayvan’da Covid-19 salgınından toplam 19 bin 621 vaka kaydedildi ve 851 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 23 milyon 325 binlik nüfusun yüzde 82.02’si tek doz, yüzde 75.19’u 2 doz ve yüze 25.89’u 3 doz aşı oldu.