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Tayvan açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

#Tayvan#Deprem#Büyüklük
Tayvan açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın doğusunda yer alan Hualien kentinin güneyinde 70 kilometre açıkta 10 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Taipei’de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Söz konusu depremden önce ise Hengchun Yarımadası'nın güney ucunda bulunan Hengchun ilçesinin 75 kilometre doğusunda yaklaşık 22 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Öte yandan 2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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#Tayvan#Deprem#Büyüklük

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