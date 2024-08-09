Taylor Swift’e terör şoku: Konseri kana bulayacaktı

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ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Avusturya’nın başkenti Viyana’da vermesi planlanan üç konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararları konserlere saldırı planı olduğunun resmi olarak doğrulanmasının ardından geldi. ABD istihbaratından gelen uyarı üzerine Avusturya polisinin Kuzey Makedonya kökenli Avusturya vatandaşı 19 yaşında bir genci, Taylor Swift konserlerine saldırı planı yapmak suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. Gencin birkaç gün önce DEAŞ-Horasan’a biat ettiği öne sürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bazı kimyasallara ulaşıldığı belirtilirken Avusturyalı güvenlik kaynakları tarafından söz konusu maddelerle bomba yapılabileceği belirtildi.

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Avusturya vatandaşı olan şüphelinin DEAŞ-Horasan üyesi olduğu belirtildi.

SOHBET ODASINDA PLANLADI

‘Kronen Zeitung’ gazetesine göre, iki şüpheli şifreli bir mesajlaşma servisi aracılığıyla iletişim kurdu ve saldırıyı sohbet odasında planlayıp kararlaştırdı. Avusturya medyasındaki bir diğer iddiaya göre ise 19 yaşındaki şüpheli, işbirlikçisiyle birlikte kiralayacakları bir otomobili konser için toplanan kalabalığın üzerine sürüp ardından bıçak ve palayla birçok kişiyi öldürmeyi planlamıştı.

BÜYÜK BİR TRAJEDİ ÖNLENDİ

Konserlerin iptal edilmesiyle ilgili Swift’in menajeri tarafından yapılan açıklamada “Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu’nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine, herkesin güvenliği için üç konseri de iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı” ifadeleri kullanıldı. Organizatör de yaklaşık 170 bin müzikseverin katılması beklenen konserlerin bilet ücretlerinin önümüzdeki 10 gün içinde iade edileceğini açıkladı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Konserlerin iptalinin hayranlar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kabul eden Nehammer, güvenlik güçlerinin işbirliği sayesinde olası büyük bir trajedinin önlendiğini vurguladı.