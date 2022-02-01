'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

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DÃ¼nya gÃ¼nlerdir Spotify'Ä± konuÅŸuyor. Platformun milyonlarca kiÅŸinin dinlediÄŸi en popÃ¼ler podcast'inde Covid-19'la ve aÅŸÄ±larla ilgili yalan ve yanlÄ±ÅŸ bilgilerin bilimsel gerÃ§eklermiÅŸ gibi lanse edilmesi, Ã¶nce bilim insanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da mÃ¼zisyenlerin ve baÅŸka podcast programcÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti. Podcast'in sona erdirilmesini isteyen mÃ¼zisyenler, aksi takdirde eserlerini platformdan Ã§ekme tehdidinde bulundu.

BaÅŸta sessizliklerini koruyan Spotify yetkilileri ise Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yen tepkiler sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmak ve Covid-19'la ilgili podcast'ler baÄŸlamÄ±nda Ã§eÅŸitli kurallarÄ± hayata geÃ§irmek zorunda kaldÄ±.

Olan biteni takip etmeye yetiÅŸemediyseniz ve derli toplu bir Ã¶zet arÄ±yorsanÄ±z, iÅŸte 7 soru 7 cevap ile Spotify'Ä±n Covid kriziâ€¦

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NASIL BAÅžLADI?

Kanada asÄ±llÄ± ABD'li efsanevi folk rock ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Neil Young, 24 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± menajeri Frank Gironda ve plak ÅŸirketi Warner Records'Ä±n eÅŸ baÅŸkanÄ± ve COO'su Tom Corson'a hitaben yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir aÃ§Ä±k mektupla Spotify'Ä± Covid konusunda Ã§arpÄ±tmalarÄ±n ve yanlÄ±ÅŸ bilgilerin yayÄ±lmasÄ±na destek olmakla suÃ§ladÄ±. Young'Ä±n odaÄŸÄ±nda "The Joe Rogan Experience" (JRE) isimli podcast programÄ±nÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Joe Rogan bulunuyordu.

76 yaÅŸÄ±ndaki Young, Spotify'a tabiri caizse bir Ã¼ltimatom vererek "Ya Rogan'la baÄŸÄ±nÄ±zÄ± koparÄ±rsÄ±nÄ±z ya da ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± uygulamanÄ±zdan kaldÄ±rÄ±rÄ±m" dedi.

Young sonradan sildiÄŸi mektubunda, "Bunu yapÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ Spotify aÅŸÄ±lar konusunda sahte bilgiler yayÄ±yor ve potansiyel olarak bu Ã§arpÄ±tmalara inanan kiÅŸilerin Ã¶lÃ¼mlerine yol aÃ§Ä±yor. LÃ¼tfen derhal bu konuda harekete geÃ§in ve beni de zamanlamaya dair bilgilendirin" ifadelerini kullandÄ± ve ekledi:

"Her bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tahminen 11 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan dinlenen JRE, sadece Spotify Ã¼zerinden yayÄ±nlanÄ±yor. Spotify'Ä±n platform Ã¼zerindeki yanlÄ±ÅŸ bilgileri yÃ¶netme sorumluluÄŸu bulunuyor, ancak ÅŸirketin ÅŸu an bir yanlÄ±ÅŸ bilgi politikasÄ± bulunmuyor. BUGÃœN derhal Spotify'a bÃ¼tÃ¼n eserlerimin platformlarÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸimi bildirmenizi istiyorum. Ya Rogan'Ä± yayÄ±nlayacaklar ya Young'Ä±, ikisi birden olmaz."

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Gironda, The Daily Beast'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada mektubun doÄŸru olduÄŸunu teyit etti ve "Bu konu Neil iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli. Åžu an Ã§ok Ã¼zgÃ¼n, olayÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

Ancak konu Ã§Ã¶zÃ¼lemedi ve 26 Ocak gÃ¼nÃ¼, Young sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutarak bÃ¼tÃ¼n albÃ¼mlerini Spotify'dan kaldÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan internet sitesinden bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayan Young, "UmarÄ±m baÅŸka sanatÃ§Ä±lar ve plak ÅŸirketleri de Spotify platformundan Ã§Ä±karlar ve Spotify'Ä±n Covid hakkÄ±ndaki Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmelerini desteklemeye son verirler" ifadelerini kullandÄ±.

Young birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce de Spotify'Ä±n ses kalitesinin dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gerekÃ§e gÃ¶stererek eserlerini platformdan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ancak daha sonra geri dÃ¶nmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. 2019'da Rolling Stone'a verdiÄŸi rÃ¶portajda, "Ä°nsanlar mÃ¼ziÄŸe buradan ulaÅŸÄ±yor. Ä°nsanlar her ne olursa olsun ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± dinlesinler istiyorum. Sadece daha fazla duymalarÄ±nÄ± ve daha fazla keyif almalarÄ±nÄ± istiyorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Young bu sÃ¼reÃ§te sadece kendi ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n dinlenebileceÄŸi bir streaming hizmeti de baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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JOE ROGAN KÄ°MDÄ°R?

ABD'li bir komedyen ve UFC yorumcusu olan Joe Rogan, yayÄ±n hayatÄ±na 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan The Joe Rogan Experience isimli sohbet programÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Spotify 2020 yÄ±lÄ±nda Rogan'a 100 milyon dolar Ã¶deyerek programÄ±n tek yayÄ±ncÄ±sÄ± olma hakkÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±. JRE, ÅŸu an Spotify'Ä±n popÃ¼ler podcast'ler listesinde ilk sÄ±rada ve dÃ¼nya genelinde en Ã§ok dinlenen podcast'lerden biri. Rogan, Covid'den Ã¶nce de konuk seÃ§imleri nedeniyle tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±ndaydÄ± ancak pandemiyle iÅŸler bambaÅŸka bir noktaya geldi.

New York Times'Ä±n "gezegenimizdeki en fazla tÃ¼ketilmiÅŸ medya Ã¼rÃ¼nlerinden biri" olarak nitelendirdiÄŸi Rogan, programda sÄ±k sÄ±k Covid'le ilgili yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ iddialarÄ±, doÄŸru bilgiymiÅŸ gibi gÃ¼ndeme getiriyor. Bu iddialar arasÄ±nda hastanelere, farklÄ± sebepten Ã¶len kiÅŸilerin Ã¶lÃ¼m nedenini Covid-19 olarak kaydetmeleri iÃ§in para verildiÄŸini savunan bir komplo teorisi de bulunuyor. Rogan, ayrÄ±ca Covid'i Ã¶nlemekte ve tedavi etmekte etkisi olmayan ve hayvanlarda parazit tedavisi iÃ§in kullanÄ±lan ivermectin isimli ilacÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± da savunuyor.

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Ocak ayÄ± ortasÄ±nda ABD'den 270 bilim insanÄ±, doktor, profesÃ¶r ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Spotify'a bir aÃ§Ä±k mektup yazarak, Rogan'Ä±n programÄ±yla ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Ä°lk olarak Rolling Stone dergisinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mektupta Illinois Ãœniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanÄ± Katrine Wallace, Rogan'Ä± aÅŸÄ± karÅŸÄ±tÄ± fikirleri sunan yayÄ±nlarÄ± nedeniyle "kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ±" olarak nitelendirmiÅŸti. Rogan, Nisan ayÄ±nda komedyen Dave Smith'in konuk olduÄŸu bir bÃ¶lÃ¼mde "'Bana 21 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, aÅŸÄ± olmalÄ± mÄ±yÄ±m?' diye sorsan cevabÄ±m 'HayÄ±r' olur" sÃ¶zleriyle tepki Ã§ekmiÅŸti.

UzmanlarÄ±n mektubunda Ã¶zellikle geÃ§miÅŸte mRNA aÅŸÄ± teknolojisi Ã¼zerinde alÄ±ÅŸan ancak son dÃ¶nemde aÅŸÄ±larla ilgili yanlÄ±ÅŸ bilgiler yaydÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilen virolog Robert Malone'un konuk olduÄŸu JRE bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne vurgu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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ProgramÄ±n 3 saat 6 dakika sÃ¼ren 1757'nci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne konuk olan Malone, ABD'yi Nazi Almanya'sÄ±na benzetmiÅŸ ve toplumun aÅŸÄ±larla ilgili bir "kitle oluÅŸumu psikozundan" mustarip olduÄŸunu iddia etmiÅŸti. (Bilim insanlarÄ± bÃ¶yle bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± net bir biÃ§imde defalarca dile getirdi.) Malone ayrÄ±ca aÅŸÄ± geliÅŸtiren ÅŸirketlerin "finansal Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±" iÃ§inde olduÄŸunu da Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ProgramÄ±n Jordan Peterson'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bilime aykÄ±rÄ± sÃ¶ylemler nedeniyle bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan topa tutulmuÅŸtu.

YOUNG'A DESTEK VEREN BAÅžKA MÃœZÄ°SYENLER DE VAR MI?

Evet, var. Bir baÅŸka folk rock'Ã§Ä± Joni Mitchell da 29 Ocak gÃ¼nÃ¼ bir aÃ§Ä±klama yaparak mÃ¼ziklerini Spotify'dan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 1971'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Blue albÃ¼mÃ¼, tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyileri arasÄ±nda sayÄ±lan Mitchell, "Sorumsuz kiÅŸiler, insanlarÄ±n hayatlarÄ±na mal olan yalanlar yayÄ±yor. Bu meselede Neil Young'Ä±n ve kÃ¼resel bilim ve tÄ±p camiasÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Bruce Springsteen'in E Street Band isimli grubunun gitaristi olan Nils Lofgren de solo Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Spotify'dan kaldÄ±rdÄ±.

Sosyal medyada "I Stand with Neil Young" (Neil Young'Ä±n yanÄ±ndayÄ±m ve #CancelSpotify (Spotify'Ä± iptal et) etiketleri bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Tweet'leriyle Young'a destek Ã§Ä±kanlar da oldu. James Blunt Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olan ama hiÃ§ beÄŸenilmeyen ÅŸarkÄ±sÄ± "You Are Beautiful"a esprili bir gÃ¶nderme yaparak, "EÄŸer @spotify derhal @joerogan'Ä± kaldÄ±rmazsa, platformda yeni ÅŸarkÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ±m #youwerebeautiful" yazdÄ±.

If @spotify doesnâ€™t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful â€” James Blunt (@JamesBlunt) January 29, 2022

Gitarist Peter Frampton ise "Aferin Neil. Ben streaming konusunda hep Apple'cÄ±ydÄ±m. Joe Rogan'Ä± almayayÄ±m, teÅŸekkÃ¼rler! @neilyoung @SpotifyUSA" ÅŸeklinde bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Apple Music'in de "Neil Young'Ä±n yuvasÄ±. TÃ¼m diskografisini Apple Music'te dinleyebilirsiniz" paylaÅŸÄ±mÄ± dikkat Ã§ekti.

Young ise Twitter'daki 76 bin takipÃ§isine Amazon Music'e geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"Amazon yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ses kalitesini kitlelere geri getirme konusunda bir sÃ¼redir liderlik ediyordu ve benim tÃ¼m albÃ¼mlerimi en yÃ¼ksek kaliteyle dinlemek iÃ§in harika bir yer" derken yeni Ã¼ye olacaklara 4 ay Ã¼cretsiz abonelik hediyesi verileceÄŸini de duyurdu.

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SPOTIFY'A TEPKÄ° GÃ–STEREN BAÅžKA KÄ°ÅžÄ°LER DE VAR MI?

Ä°ngiltere Kraliyet Ailesi'nin kÃ¼skÃ¼n Ã¼yeleri, Sussex DÃ¼kÃ¼ Harry ile eÅŸi DÃ¼ÅŸes Meghan da Spotify'daki yanlÄ±ÅŸ bilgilerle ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirenlerden.

AralÄ±k 2020'de Spotify ile 25 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok yÄ±llÄ±k bir podcast ortaklÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmasÄ±na imza atan Ã§iftin kurduÄŸu Archewell VakfÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, 30 Ocak gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Archewell'in bir fikir olarak hayata geÃ§irilmesinden bu yana, kÃ¼resel yanlÄ±ÅŸ bilgilendirme krizine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YÃ¼z milyonlarca insan her gÃ¼n yanlÄ±ÅŸ bilgilerin ve Ã§arpÄ±tmalarÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§larÄ±ndan etkileniyor. GeÃ§en Nisan ayÄ±nda kurucularÄ±mÄ±z, Spotify'daki ortaklarÄ±mÄ±za, platformdaki Covid-19 yanlÄ±ÅŸ bilgilerin aÅŸÄ±rÄ± gerÃ§ek sonuÃ§larÄ± konusundaki kaygÄ±larÄ±nÄ± iletmeye baÅŸladÄ±. Spotify'Ä±n bu kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± krizini Ã§Ã¶zmeye yardÄ±mcÄ± olacak deÄŸiÅŸimleri hayata geÃ§irmesini saÄŸlamak iÃ§in kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k" ifadelerini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼, doÄŸrudan Rogan'Ä±n programÄ±ndan bahsetmezken, Spotify'la Sussex'ler arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼receÄŸini de vurguladÄ±.

Harry ve Meghan Ã§ifti, Spotify'Ä±n bÃ¼nyesine kattÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ isimler arasÄ±nda en Ã¼nlÃ¼leri olabilir. AnlaÅŸmanÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ã§iftin Ã§ok sayÄ±da podcast programÄ±na imza atacaÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n sunuculuÄŸunu bazÄ±larÄ±nÄ±n da yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stleneceÄŸi belirtilmiÅŸti. Ancak ne kadar Ã¼nlÃ¼ olurlarsa olsunlar DÃ¼k ve DÃ¼ÅŸes'in dinlenme rakamlarÄ± Rogan'Ä±n podcast'inin yanÄ±nda devede kulak kalÄ±yor.

Bu arada podcast yayÄ±ncÄ±sÄ± Prof. Brene Brown da Spotify iÃ§in iÃ§erik Ã¼retmeyi durdurduÄŸunu, kararÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olursa yine kamuoyunu bilgilendireceÄŸini duyurdu.

SPOTIFY TARTIÅžMADA NASIL BÄ°R TUTUM Ä°ZLEDÄ°?

Young'Ä±n ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sessizliÄŸini koruyan Spotify, Ã¼nlÃ¼ ismin albÃ¼mlerini platformdan Ã§ekmesinin ardÄ±ndan, "Neil'in kararÄ± bizi Ã¼zdÃ¼ ancak kendisini en yakÄ±n zamanda yeniden aramÄ±zda gÃ¶rmeyi umuyoruz" ÅŸeklinde bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te hisseleri yÃ¼zde 6 deÄŸer kaybeden ÅŸirket, sonraki iki gÃ¼nde ufak bir toparlanma yaÅŸasa da Mitchell'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla yeniden sarsÄ±ldÄ±. Hisse deÄŸerindeki kayÄ±p toplam yÃ¼zde 12'yi buldu.

30 Ocak itibarÄ±yla piyasa deÄŸeri 2 milyar dolar gerileyen Spotify, sosyal medyadaki abonelik iptali Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sonucu abone kaybÄ± da yaÅŸadÄ±. Åžirket kaÃ§ kullanÄ±cÄ±nÄ±n platformu terk ettiÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ± ancak mÃ¼ÅŸteri destek ekibinden abonelere yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ã§ok sayÄ±da Ã§aÄŸrÄ± aldÄ±klarÄ± ve yanÄ±t vermekte geÃ§ kalabilecekleri" belirtildi.

Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan pazar akÅŸamÄ± Spotify CEO'su Daniel Ek, bir aÃ§Ä±klama yaparak platformun yeni Covid-19 politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni iÃ§erik yÃ¶nergeleri doÄŸrultusunda koronavirÃ¼sten bahseden podcast'lerin dinleyicileri "veri bazlÄ± olgulara, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki bilim insanlarÄ±nÄ±n, doktorlarÄ±n, akademisyenlerinin ve kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ncel bilgilere kolay eriÅŸim saÄŸlayan, ayrÄ±ca gÃ¼venilir kaynaklara giden linkler iÃ§eren bir internet sitesine" yÃ¶nlendirilecek.

Spotify ayrÄ±ca iÃ§erik Ã¼reticilere yÃ¶nelik bazÄ± kurallar da aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, "gerÃ§ek hayatta zarara yol aÃ§abilecek veya doÄŸrudan kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden tehlikeli yanlÄ±ÅŸ ya da tehlikeli kandÄ±rÄ±cÄ± bilgileri savunan iÃ§erikler" Spotify'da yayÄ±nlamayacak. Buna Ã¶rnek olarak Covid iÃ§in "kandÄ±rmaca" ya da "gerÃ§ek deÄŸil" ifadelerinin kullanÄ±lmasÄ± veya "Covid'e karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanmak amacÄ±yla kasten enfekte olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ±" gÃ¶sterildi. Bu kuralÄ± Ã§iÄŸneyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n iÃ§erikleri platformdan kaldÄ±rÄ±lacak. KuralÄ± defalarca ihlal eden yayÄ±ncÄ±larÄ±n hesaplarÄ± askÄ±ya alÄ±nacak veya platformdan kaldÄ±rÄ±lacak.

Ek aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Son gÃ¼nlerde platform politikalarÄ±mÄ±z ve kabul edilebilir ile kabul edilemez arasÄ±nda Ã§izdiÄŸimiz Ã§izgilerle ilgili Ã§ok soru sordunuz. YÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kurallar var ama kabul etmemiz lazÄ±m ki iÃ§erik yÃ¶nergelerimiz konusunda ÅŸeffaf deÄŸildik" derken, yÃ¶nergelerin birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde tÃ¼m dÃ¼nyadaki kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in devreye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ek, "BildiÄŸimiz kadarÄ±yla bu iÃ§erik yÃ¶nergesi, bÃ¼yÃ¼k podcast platformlarÄ± baÄŸlamÄ±nda bir ilk" ifadelerini kullandÄ±.

Spotify ayrÄ±ca Covid-19'la alakalÄ± 20 binden fazla podcast bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de "detaylÄ± iÃ§erik politikalarÄ±" baÄŸlamÄ±nda yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Konuya yakÄ±n bir kaynak Wall Street Journal'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸimdilik Rogan'Ä±n podcast'inin herhangi bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

JOE ROGAN AÃ‡IKLAMA YAPTI MI?

Evet, yaptÄ±. Daniel Ek'in aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Rogan da kiÅŸisel Instagram hesabÄ±ndan bir video yayÄ±nlayarak Ã¶zÃ¼r diledi.

"Spotify'a bu dÃ¶nemde bana bu kadar destek olduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum ve bunlarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in, bu tepkilere maruz kaldÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸumu sÃ¶ylemek istiyorum" diyen Rogan aynÄ± zamanda Neil Young ve Joni Mitchell'dan da Ã¶zÃ¼r diledi.

"EÄŸer sizi kÄ±zdÄ±rdÄ±ysam Ã¶zÃ¼r dilerim. Bu kadar izleyiciye ve dinleyiciye seslenmek tuhaf bir sorumluluk. Benim hiÃ§ hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸeydi. Bir denge kurmak iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m" diyen Rogan, yaklaÅŸÄ±k 10 dakikalÄ±k videoda, programda deÄŸiÅŸiklikler yapmaya, tartÄ±ÅŸmalÄ± uzmanlar kadar ana akÄ±m isimleri de konuk almaya ve belli konularda daha fazla araÅŸtÄ±rma yapmaya aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirtti.

Spotify'Ä±n Covid-19'dan bahseden her tÃ¼rlÃ¼ iÃ§eriÄŸe yÃ¶nlendirmeler ekleme kararÄ±nÄ± da Ã¶ven Rogan, "Ben yanlÄ±ÅŸ bilgiyi yaymaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum, tartÄ±ÅŸma yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum. Bu podcast'te insanlarla konuÅŸmak dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m. BÃ¼tÃ¼n organizasyonu ben yapÄ±yorum ve her zaman doÄŸru olanÄ± yapamayabiliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

SPOTIFY NEDEN ROGAN'IN YANINDA DURDU?

Spotify bÃ¶yle bir krizin ortasÄ±nda kalan ilk teknoloji ÅŸirketi deÄŸil. Son 5 yÄ±l iÃ§inde Facebook Alex Jones nedeniyle, Twitter Donald Trump nedeniyle, YouTube PewDiePie nedeniyle ve Netflix de Dave Chapelle nedeniyle benzer tepkiler aldÄ±.

Her seferinde platformun takipÃ§i/izlenme/dinlenme sayÄ±sÄ± en yÃ¼ksek kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan birinin sÃ¶zleri, teknoloji ÅŸirketinin baÅŸÄ±na bela oldu. Ve her seferinde ÅŸirket yÃ¶neticileri zor seÃ§imler yapmak zorunda kaldÄ±. Twitter nihayetinde Trump'Ä± engelleme kararÄ± aldÄ±. Ancak Netflix Chapelle'in arkasÄ±nda durdu, iÃ§erikleri kaldÄ±rmama kararÄ± aldÄ± ve kopan kÄ±yamet birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde unutuldu.

Spotify da ÅŸimdilik Netflix'in yolundan gitmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Young'Ä±n "Ya Rogan ya ben" Ã¼ltimatomu karÅŸÄ±sÄ±nda Rogan'Ä± seÃ§en ÅŸirket, bÃ¶ylece bir mÃ¼zik platformu olmaktan Ã§Ä±kÄ±p bir podcast platformu olmaya doÄŸru evrilme stratejisini de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde ortaya koydu.

Tabii Drake ya da Taylor Swift gibi Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n popÃ¼ler isimlerinden biri bÃ¶yle bir Ã¼ltimatom verse iÅŸler daha farklÄ± olabilirdi. Zira bÃ¶yle bir durumda Spotify'Ä±n abone kaybÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek olurdu. Ancak Spotify yÃ¶neticileri, ticari bir kararla en parlak yÄ±llarÄ±nÄ± geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ bir sanatÃ§Ä± karÅŸÄ±sÄ±nda, milyonlarca dolarlÄ±k reklam geliri getiren bir komedyeni tercih etti.

Nitekim 31 Ocak gÃ¼nÃ¼ Citi'nin Spotify hisselerinin notunu yÃ¼kseltmesi ve "reklam destekli parasallaÅŸmada iyileÅŸme" Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunmasÄ±yla yÃ¼zde 13'lÃ¼k bir kazanÃ§ yaÅŸandÄ±.

Konu ÅŸimdilik kapanmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ancak Spotify kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkilerinin artmasÄ±, abonelik iptallerinin sÃ¼rmesi ya da yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz popÃ¼ler isimlerden birinin de Young'a destek vermesi durumu bir kez daha deÄŸiÅŸtirebilir. GeÃ§en hafta viral olan bir tweet'te de dendiÄŸi Ã¼zere, "Taylor Swift Joe Rogan'u Spotify'a atacaÄŸÄ± tek bir tweet'le bitirebilir".