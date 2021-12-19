Taylor Swift partisinde 100 kişiye korona bulaştı

Haberin Devamı

Sydney’de düzenlenen Taylor Swift temalı bir partiye katılan 100’e yakın kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Henüz test yaptırmamış kişilerden de kendilerini bir süre karantinaya almaları istendi. Bazı vakaların Omikron varyantı olması ise bölgede kriz yarattı.

ÜNLÜ YILDIZ KATILMADI

10 Aralık’ta Sydney Metro Tiyatrosu’ndan gerçekleştirilen partiye, yaklaşık 600 kişinin katıldığı bildirildi. Taylor Swift’in katılmadığı parti, ünlü popçunun bu yıl yeniden yayınlanan 2012 tarihli “Red” albümünü kutlamak için hayranları tarafından organize edilmişti. New South Wales Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, “10 Aralık tarihindeki söz konusu partiye katılanlar ve bu kişilerle temas edenler acil olarak test yaptırmalı ve kendilerini 7 gün karantinaya almalıdır” denildi. Kısıtlama tedbirlerini yerini getirmeyenlere uygulanacak cezanın kişi başı bin dolardan 5 bin dolara yükseltildiği, şirketler için de bu rakamın 5 bin dolardan 10 bin dolara çıkarıldığı belirtildi.