Taylor Swift aşka geldi... İşte benim kocam

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Maçı Chiefs formasıyla locadan takip eden Swift, eşi Kelce’nin takımına 6 sayı kazandırmasının ardından alyansını göstererek “İşte benim kocam” diye tezahürat yaptı. Swift’in yüzüğünü gösterdiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Temmuz ayında Kelce ile evlenen 36 yaşındaki şarkıcı, sezonun ilk maçında da tribünde yer almıştı.