Taylor Swift aşka geldi... İşte benim kocam

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 07:00
ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolu oyuncusu eşi Travis Kelce’nin forma giydiği Kansas City Chiefs ile Indianapolis Colts arasındaki karşılaşmayı ailesi Scott-Andrea Swift ile kayınvalidesi Donna Kelce ile birlikte izledi.
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Maçı Chiefs formasıyla locadan takip eden Swift, eşi Kelce’nin takımına 6 sayı kazandırmasının ardından alyansını göstererek “İşte benim kocam” diye tezahürat yaptı. Swift’in yüzüğünü gösterdiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Temmuz ayında Kelce ile evlenen 36 yaşındaki şarkıcı, sezonun ilk maçında da tribünde yer almıştı.