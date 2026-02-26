Taylor Swift 14. Kez listenin zirvesinde

Haberin Devamı

Swift, Opalite ile Billboard Hot 100 listesinde zirveye ulaşarak kariyerinin 14’üncü bir numaralı şarkısını elde etmiş oldu. Swift, sosyal medyada yaptığı paylaşımda hayranlarına seslenerek “Heyecanımı kelimelerle ifade edemiyorum bile, bu şarkıya ve videoya gösterdiğiniz sevgi karşısında çok şaşırdım” ifadelerini kullandı. Swift, 14 şarkıyla Rihanna ile 3. sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise 20 kez bir numara olan The Beatles, ikinci sırada ise 19 şarkı ile Mariah Carey bulunuyor. Opalite, Swift’in son albümünden liste başı olan ikinci şarkısı oldu. Albümün ilk bir numarası olan The Fate of Ophelia, 10 hafta boyunca zirvede kalmıştı.