Taylor, Biden’a seçim kazandırır mı

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Amerikan Time Dergisi’nin 2023 yılının kişisi ilan ettiği Taylor Swift, son yıllarda gençlerin en çok takip ettiği ünlülerin başında geliyor. Swift sahne performansı, bunu paraya çevirme başarısı ve özel hayatıyla da sık sık uluslararası basına konu oluyor.

4 YIL ÖNCEKİ VİDEO

Ancak bu kez Fox News sunucusu Jesse Watters’in 33 yaşındaki şarkıcının bir Pentagon projesi olduğunu öne sürmesiyle Taylor Swift yeniden konuşulur oldu. Watters’in iddiası NATO’nun 2019 yılında düzenlediği siber savunmayla ilgili bir toplantıdan sızan görüntülere dayanıyordu. Burada yapılan bir sunumda NATO dışı katılımcı, Taylor Swift’in nasıl etkili bir influencer olduğundan bahsediyordu.

PENTAGON’DAN YALANLAMA

Fox sunucusu ayrıca eylül ayında Swift’in hayranlarını Ulusal Seçmen Kayıt Günü’ne katılmaya teşvik eden bir Instagram hikayesi yayınlamasının hemen ardından ‘vote.org’ sayfasına trafik artışı olduğunu belirterek “Beyaz Saray ya da herhangi bir yerden yönlendirilmiş” olabileceğini ima etti. Pentagon, iddiaları yalanlarken Swift’in 2024 başkanlık seçimlerini etkileyebilecek gücü olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

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UZMANLAR NE DİYOR

Bowling Green Eyalet Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan David Jackson, “Bir adayı desteklemesi ve onun adına faaliyet göstermesi daha çok istenen başka bir ünlü düşünemiyorum” diyerek, seçim yaklaştıkça Taylor’a saldırıların daha da artacağını belirtiyor.

Güney California Üniversitesi’nde medya uzmanı olan Johanna Blakley, “Sanırım muhafazakârlar Swift’in genç Demokrat seçmenler arasındaki ilgiyi yeniden canlandırmak için sahip olabileceği güçten endişe duyuyorlar” diyor. Blakley’e göre bu tür tartışmalarla şarkıcının etkisinin azaltılması isteniyor.