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Tayland'ı sarsan olay! Okul servisi yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen öldü

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#Tayland#Servis#Yangın
Taylandı sarsan olay Okul servisi yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 12:11

Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisinin alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi.

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Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir otoyolda bugün yerel saatle 12.20 sıralarında 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmenin bulunduğu okul servisi alev aldı. Yangında otobüsten kaçamayan 4-5 yaşlarındaki 16 çocuk ile 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Taylandı sarsan olay Okul servisi yandı: 16 çocuk ve 3 öğretmen öldü

Alevlerin sardığı otobüs itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülürken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi.

Tayland Başbakan Paetongtarn Shinawatra, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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#Tayland#Servis#Yangın

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