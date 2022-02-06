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Taylandâ€™daki Avustralya BüyükelçiliÄŸi'nin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera skandalÄ±

#Tayland#Avustralya#Dünya
Taylandâ€™daki Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera skandalÄ±

Taylandâ€™daki Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kameralarÄ±n bulunduÄŸu ve eski bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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Taylandâ€™Ä±n baÅŸkenti Bangkokâ€™ta bulunan Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera bulunduÄŸu bildirildi.

Olayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi ifade edilirken, kameralarÄ±n bir kadÄ±nÄ±n tuvaletin zemininde hafÄ±za kartÄ± bulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

KameralarÄ±n ne kadar sÃ¼redir tuvalette olduÄŸunun belirlenmesine yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rerken Tayland polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili eski bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Taylandâ€™daki Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera skandalÄ±

Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Bangkok'taki yeni binasÄ± 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece gÃ¼venli bir tesisi olarak kabul ediliyor.

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KÄ°MLÄ°ÄžÄ° AÃ‡IKLANDI

Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸahsÄ±n 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ± doÄŸrulanarak, sÃ¶z konusu eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n 2013'ten bu yana bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte biliÅŸim teknolojileri sistemleri yÃ¶neticisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan 30'lu yaÅŸlarÄ±nda ve evli olan Bank Thamsongsana olduÄŸu belirtildi.

Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi;

'Bu devam eden bir yasal mesele olduÄŸundan, daha fazla yorum yapamÄ±yoruz. TÃ¼m personelin refahÄ± ve mahremiyeti bizim iÃ§in bir Ã¶ncelik olmaya devam ediyor ve uygun desteÄŸi saÄŸlamaya devam ediyoruz.'

ONLARCA KADIN ÅžÄ°KAYETTE BULUNDU

Avustralya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dÄ±ÅŸ temsilciliklerinden biri olan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte Ã§alÄ±ÅŸan 60'tan fazla kadÄ±n, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ele geÃ§irilmiÅŸ olabileceÄŸinden endiÅŸe ederek Tayland Kraliyet Polisine ÅŸikayette bulundu.

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Taylandâ€™daki Avustralya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin kadÄ±nlar tuvaletinde gizli kamera skandalÄ±

GEÃ‡EN YIL SORUÅžTURMA AÃ‡ILMIÅžTI

Ä°sminin aÃ§Ä±klanmamasÄ± koÅŸuluyla konuÅŸan Ã§alÄ±ÅŸanlara gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve Canberra'daki DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±l zemin kattaki kadÄ±nlar tuvaletlerinden birinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir hafÄ±za kartÄ± bulunduktan sonra bir iÃ§ soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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Personele kartÄ±n boÅŸ olduÄŸu ve takÄ±lÄ± kamera bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi, ancak diÄŸer cihazlarÄ±n incelenmesi, banyolardan birinin iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

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#Tayland#Avustralya#Dünya

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