Tayland'da yeni başbakan 8 Aralık'ta seçilecek

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'da parlamentonun yeni başbakanı 8 Aralıkta seçeceği bildirildi.

Başbakanlığa vekalet eden Chavarat Charnvirakul, parlamento başkanıyla konuştuğunu ve yeni başbakan için oylamanın 8 Aralıkta yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.



Tayland Anayasa Mahkemesi dün, Başbakan Somchai Wongsawat'ın lideri olduğu, iktidarın büyük ortağı Halk Demokrasi İttifakı (PAD) ile iktidarın küçük ortakları Chart Thai Partisi ve Matchima Thipataya Partisini, seçimlerde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle kapatmıştı.



Anayasa Mahkemesi ayrıca, Başbakan Somchai ile PAD'lı 36 parti ileri geleniyle Matchima Thipataya ve Chart Thai Partisi'nin önde gelen liderlerine 5 yıl siyaset yasağı getirmişti.



PAD'ın mahkeme tarafından yasaklanmayan üyeleri "yollarına devam ederek" yeni bir hükümet kuracaklarını söylemişti.

Somchai, mahkemenin kararını kabul ettiğini ve köşesine çekileceğini açıklamıştı.

