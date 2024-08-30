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Tayland'da tünel çöktü: 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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#Tünel#Tayland#Demiryolu
Taylandda tünel çöktü: 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 13:16

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı.

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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Devlet Demiryolları Şefi Ekkarat Sriarayanpong, 24 Ağustos'ta çöken tünel inşaatındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaparak, enkaz altındaki 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Sriarayanpong, ölen işçilerden ikisinin Çin, birinin Myanmarlı olduğunu ve cesetlere bir gün arayla ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da arama kurtarma çalışmalarının 126 saat sürdüğünü kaydetti.

Çin-Tayland yüksek hızlı tren hattı inşaatı sırasında Tayland'ın Nakton Ratchasima bölgesindeki tünelin bir bölümü, 24 Ağustos'ta çökmüştü. Yetkililer, tünelde 3 işçinin mahsur kaldığını açıklamıştı.

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#Tünel#Tayland#Demiryolu

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