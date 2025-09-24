Tayland'da şehrin ortasında yol çöktü: Hastane ve polis merkezi tahliye edildi

Haberin Devamı

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukura düştü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

TAYLAND BAŞBAKANI OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

METRO VE TÜNEL ÇALIŞMALARI NEDEN OLDU

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, Vajira Hastanesi önündeki yol çökmesinin yeraltı metro tüneline giren topraktan kaynaklandığını açıkladı. Vali, olayın ardından bölgeyi inceledi.

Çarşamba günü Dusit Bölgesi’ndeki Samsen Yolu üzerinde meydana gelen olayda, tünel ile istasyon arasındaki kavşakta toprak hareketi yaşandığı kaydeden Chadchart, şunları dile getirdi:

“İstasyon tavanı hasar gördüğünde, üstündeki toprak tünele ve inşaat halindeki yeraltı boşluğuna aktı ve yolun çökmesine neden oldu. Sanghi Köprüsü’ne doğru giden taraf sağlam kaldı, ancak çöken tarafta yumuşak toprak var ve destekleyici yapılardan yoksun.”





BÖLGEDEKİ HASTANE BOŞALTILDI

Bangkok yetkilileri, çökme nedeniyle daha fazla zararın önlenmesi için acil önlem aldıklarını bildirdi. Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik" gerekçesiyle tahliye edildi. Vajira Hastanesi’nin ayakta tedavi bölümü geçici olarak kapatıldı ve yaklaşık 3 bin 500 hastanın randevuları ertelendi.

Yetkililer, Vachira-Sanghi kavşağında ve çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Çökmenin yakın altyapı tesislerini etkilediği ve bölgedeki sakinler ile yolcular için risk oluşturduğu belirtildi