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Tayland’da petrol sızıntısı nedeniyle bir plaj afet bölgesi ilan edildi

#Tayland#Plaj#Dünya
Tayland’da petrol sızıntısı nedeniyle bir plaj afet bölgesi ilan edildi

Tayland’da su altı boru hattında meydana gelen petrol sızıntısının ardından Mae Ramhueng Plajı, afet bölgesi ilan edildi. Yüzlerce petrol şirketi çalışanı ve donanma personeli, Mae Ramhueng kıyı şeridinin temizliğinde görevlendirildi

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Tayland’da Star Petroleum Refining Public Company Limited'e (SPRC) ait su altı boru hattında geçtiğimiz Salı günü meydana gelen petrol sızıntısı kıyıya ulaştı.

Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng Plajın’a ulaşan petrol sızıntısının ardından plaj afet bölgesi ilan edildi.

Tayland Kraliyet Donanması’nın sızıntıyı kontrol altına almak için SPRC ile birlikte çalıştığı ifade edilerek, çalışmalara 150 SPRC çalışanı ve 200 donanma personelinin katıldığı aktarıldı.

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Petrol sızıntısının yayılmasını önlemek amacıyla suya bariyerler kurulduğunu belirtilerek, donanmaya ait 12 gemi, 3 sivil gemi ile uçaklarla sızıntıya müdahale edildiği aktarıldı.

Tayland donanması sızıntıyı kontrol altına almak için şirketle birlikte çalışıyor ve ana petrol kütlesinin hala açık denizde olduğunu ve sahil boyunca en az iki noktada sadece küçük bir miktarın temizlendiğini belirtiyor..

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Donanma açıklamasında sahili temizlemek için yaklaşık 150 Star Petroleum Rafineri işçisi ve 200 donanma personelinin görevlendirildiğini ve petrol patlaması bariyerlerinin kurulduğu bilgisine yer verildi.

Tayland’da petrol sızıntısı nedeniyle bir plaj afet bölgesi ilan edildi

Donanma adına açıklamalarda bulunan R Adm Artorn Charapinyo bölgedeki son gelişmeler ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

'Biz ve şirket, sızıntıyı köşeye sıkıştırarak, petrolü emerek ve dağıtıcı madde püskürterek denizde petrol miktarını azaltmak için hala yoğun bir biçimde çalışıyoruz.'

Okyanusa tahmini 50 bin litre petrol sızdığı belirtiliyor. Temizleme çalışmalarının ne zaman sora ereceği ise henüz netlik kazanmış değil.

 

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#Tayland#Plaj#Dünya

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