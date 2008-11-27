Tayland'da ordunun kışlasında kalması istendi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Darbe söylentileri çıkan Tayland'da, Başbakanı Somchai Wongsawat'ın ordudan kışlasında kalmasını istediği bildirildi.

Hükümet sözcüsü Nattawut Saikuar, ayrıca Başbakan Somchai'nin Genelkurmay Başkanı Anupong Paochina'nın görevden alınmasını planlandığı şeklindeki haberleri yalanladığını açıkladı.



Nattawut, "Askerler kışlalarında kalmalı, Başbakan da kimseyi kovmayacak" dedi. Yerel basında ordunun darbeye hazırlandığı, hükümetin de olağanüstü hal ilan etmeyi düşündüğü haberleri çıktığı sırada, bakanlar kurulunun ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai'de acil bir toplantı yaptığı kaydedildi.



Bu arada, Güneydoğu Asya Ülkeleri (ASEAN) zirvesine gelecek ay evsahipliği yapacak olan Tayland'ın, zirveyi erteleyebileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Sompong Amornwiwat, 14-17 Aralıkta yapılması planlanan zirvenin ertelenmesi olasılığının değerlendirildiğini, konuyu başbakan ile ele alacaklarını açıkladı.



Tayland'da muhalefetteki Demokrasi İçin Halk İttifakı (PAD) liderliğinde, hükümete karşı eylemler düzenleniyor.

