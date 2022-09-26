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Tayland'da Noru Tayfunu alarmı: 29 Ekim'de vurması bekleniyor

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#Tayland#Tayfun#Filipinler
Taylandda Noru Tayfunu alarmı: 29 Ekimde vurması bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 19:17

Filipinler’i etkisi altına alan ve 5 kişinin ölümüne neden olan Noru Tayfun’un Güney Doğu Asya'ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland'da alarm verildi.

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Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu’nun Doğu Asya'ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland'da alarm verildi. Tayland Metoroloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde acil olarak kurduğu Noru Tayfun Takip Merkezi’nden yetkililer yaptıkları basın açıklamasında, Noru’nun 27-28 tarihlerinde Vietnam’a ve 29’undan itibaren de Tayland’da ulaşması beklendiği ifade edildi.

DALGA BOYUNUN 3 METREYİ BULMASI BEKLENİYOR

Tayfunun 29 Ekim’den itibaren öncelikle Tayland’ın kuzey şehirlerinde ve sonraki günlerde tüm ülkede etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, Tayland halkı muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Belirtilen günlerde denizlerdeki dalga seviyelerinin 3 metreye kadar çıkması beklendiği belirtilirken, küçük balıkçı teknelerine denize açılmamaları yönünde uyarı yapıldı. Noru Tayfun Takip Merkezi, beklenmekte olan tayfun süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan meteoroloji departmanları, kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yürütecek.

FİLİPİNLER’DE NORU NEDENİYLE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Filipinler’in kuzeyini vuran Noru Tayfunu nedeniyle San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığı ve çalışanların sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiği ifade edildi. Filipinler’de Noru’nun etkili olduğu bölgelerde toplamda 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

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#Tayland#Tayfun#Filipinler

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