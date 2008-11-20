Tayland'da muhalefete bombalı saldırı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'da, başbakanlık binasındaki oturma eylemine bombalı saldırı düzenlenen muhalefet, hafta sonunda büyük bir eylem düzenleme kararı aldı.

Halk Demokrasi İttifakı (HDİ) lideri Sondhi Limthongkul, bombalı saldırının ardından ekibiyle yaptığı olağanüstü toplantının sonunda okuduğu yazılı açıklamada, hükümeti halka acımasız davranmak ve cinayet işlemekle suçladı.



Sondhi, radyo ve televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, Halk Demokrasi İttifakı'nın, "kukla hükümeti sona erdirmek için 23 Kasımda saat 14.00'de, şimdiye kadarki en büyük gösteriyi düzenleyerek meclise yürümeye karar verdiğini" söyledi.



Tayland Başbakanı Somchai Wongsawat ise Sondhi'nin suçlamalarını reddetti. Wongsawat, hükümetin herhangi bir Taylandlının zarar göreceği ya da huzursuzluğa yol açacak bir politikası olmadığını ifade etti.



Bangkok'da bu sabah, ağustostan beri başbakanlık binasını işgal eden protestoculara yönelik bombalı saldırıda 1 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı. Halk Demokrasi İttifakı'nın, oturma eylemine ilk kez bu denli ciddi bir saldırı düzenlenmişti.



2006 yılında darbeyle görevden uzaklaştırılan eski başbakan Taksin Şinavatra'nın tekrar iktidara gelmesine engel olmaya çalışan Halk Demokrasi İttifakı, 2006 yılında yapılan darbenin zeminini hazırlamıştı.

