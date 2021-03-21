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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda en az 30 kişi yaralandı

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Tayland'da hükümet karşıtı protestolarda en az 30 kişi yaralandı

Tayland'da hükümetin istifası ve anayasal reform talepleriyle düzenlenen protestolarda, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalar sonucu en az 30 kişi yaralandı, 20 kişi de gözaltına alındı.

Tayland basınındaki haberlere göre, başkent Bangkok'taki Kraliyet Sarayı yakınlarında çok sayıda hükümet karşıtı, Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifasını talep ederek monarşi kanunlarında reform sloganları attı.

Protestocular, kalabalığı dağıtmak isteyen polisle çatıştı.

Polisin protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu, gösterici ve polis memurlarından en az 30 kişi yaralandı.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen bazı protestocular ise etraftaki dükkanlara sığınırken görüntülendi.

"POLİS SAVUNMA HALİNDEYDİ"

Basına konuşan Bangkok Polis Şefi Piya Tawichai, şiddeti göstericilerin başlattığını öne sürerek, "Polisimiz rastgele müdahalede bulunmadı. Protestocuların taşkınlığı karşısında polis savunma halindeydi." dedi.

Tawichai, 20 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

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