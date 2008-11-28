Tayland'da havaalanı işgali devam ediyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland polisi ile Bangkok'daki Don Muang havaalanını ablukaya alan hükümet karşıtı göstericiler arasında görüşmeler başladı.

Havaalanındaki polislerin başmüzakerecisi Tümgeneral Suchart Muenkaew, gazetecilere yaptığı açıklamada, göstericilerle görüşmeleri sürdürdüklerini ve onlardan havaalanındaki faaliyetlerin devam etmesini istediklerini söyledi.



Muenkaew, görüşmelerin başarısız olması halindeyse diğer seçenekleri gündeme getireceklerini ve bu konudaki son adımın göstericilerin dağıtılması olduğunu açıkladı.



Bu arada, havaalanlarındaki kuşatma nedeniyle hacca gitme planları askıya alınan Taylandlı Müslümanlar için Tayland Havayolları özel sefer düzenleyeceğini bildirdi.



Tayland Havayolları Başkan Yardımcısı Narongsak Sangapong, 250 hacı adayının yarın öğleden sonra ülkenin güneyindeki Hat Yai Havaalanından hareket edeceğini söyledi.



Gösteriler nedeniyle kapanan Suvarnabhumi havaalanında bekleyenler dahil diğer yüzlerce hacı adayının da Suudi Arabistan'a gidebilmesi için ek seferler planlandığı kaydedildi.



Hükümetin istifasını isteyen muhalefetteki Halk Demokrasi İttifakı (PAD) yanlısı göstericiler Don Muang ile Suvarnabhumi havaalanını kuşatma altına almışlardı.

