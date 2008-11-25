Tayland'da gösteriler sürüyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland Başbakanı Somchai Wongsawat, göstericilerin çağrısına “istifa etmeyeceğini” yineleyerek yanıt verdi.

Bangkok'taki bir havaalanında hükümetin geçici karargahı olarak kullanılan bina önünde toplanan muhalefet yanlısı binlerce göstericinin, yolsuzluğa karıştığını savundukları hükümetin istifasını istediği sırada açıklama yapan Başbakan, “Halk karar alandır, çünkü benim hükümetim iktidara anayasaya uygun bir seçimin sonucunda gelmiştir. Hükümeti devirmek ya da hükümete direnmek isteyen kişiler direniş yapmış olur” ifadesini kullandı.



Hükümetin yolsuzluğa bulaştığını iddia eden ve bu yüzden de istifasını isteyen göstericiler, amaçlarının hükümetin çalışmasını engellemek olduğunu söylüyor. Eylemcilerin liderlerinden Somsak Kosaisuk, kabine toplanamayıncaya kadar protestolarını sürdüreceklerini, böylece ülkeyi iflasa götüren her girişimi durduracaklarını savunuyor.

