Tayland'da göstericiler havalimanını ele geçirdi

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HAVAALANINI BÖYLE ELE GEÇİRDİLER

Hükümet karşıtı gösterilere sahne olan havaalanında 3 bin kadar yolcunun mahsur kaldığı belirtilirken, göstericiler, uluslararası havaalanını tamamen ele geçirdiklerini açıkladı.

ORDUDAN ÇAĞRI

Tayland Genelkurmay Başkanı ise muhalefetin gösterilere son vererek havalimanını boşaltmalarını istedi. Asker, ayrıca hükümetin parlamentoyu feshederek seçime gitmesi çağrısında bulundu.



Muhalefetteki parti PAD, dün gece geç saatlerde havaalanının denetimini tamamen ele geçirdiklerini bu sabahtan itibaren de, uçuş operasyonları için sadece PAD'dan izin alınacağını duyurdu.



Polis yetkilileri, 8 bin kadar göstericinin havaalanında bulunduğunu belirtirken, Hava Trafik sözcüsü, en azından bugün bütün gün alanın kapalı kalacağını açıkladı.



Sözcü, uçuş trafiğinden sorumlu personelin denetimi bırakma talimatı aldığını belirtirken, kontrol kulesinin göstericilerin denetimine geçmediği kaydetti.



Singapur Havayolları, Bangkok'tan kalkan ve Bangkok'a giden uçuşlarını askıya aldığını belirtirken, uygulamanın bugün süreceğini, sonraki günlerdeki uçuşların durumuyla ilgili açıklamanın ise daha sonra yapılacağını açıkladı. Singapur Havayolları'nın bu kararıyla bugünkü 12 seferinin etkileneceği ifade edildi.



Öte yandan, Avustralya ve Yeni Zelanda, Tayland'daki karışıklıklar yüzünden bu ülkeye gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı yayımladı.

