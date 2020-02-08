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İHA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 08.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Tayland’da coronavirüsü vaka sayısı 32’ye yükseldi

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Tayland’da coronavirüsü vaka sayısı 32’ye yükseldi

Tayland’da 7 yeni coronavirüsü vakasının daha tespit edildiği ve ülke genelinde vaka sayısının 32’ye yükseldiği açıklandı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, 7 yeni coronavirüsü vakasının daha tespit edildiğini belirterek ülke genelinde vaka sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 3 Tayland ve 4 Çin vatandaşının enfekte olduğunu açıkladı. 7 kişinin tamamının hastanede olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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