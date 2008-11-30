Tayland'da bombalı saldırı: 51 yaralı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'da hükümete karşı gösteri düzenleyen muhaliflerin bulunduğu yerlere yapılan bombalı saldırılarda 51 gösterici yaralandı.

İlk patlama muhalif göstericilerin ağustostan bu yana işgal altında tuttukları, Başbakanlık konutunun bulunduğu alanda meydana geldi. Göstericilerin bahçede kurdukları bir çadırın üzerine düşen dinamitin patlaması sonucu 49 gösterici yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralılardan 9'unun hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.



İlk saldırıdan 20 dakika sonra muhalif bir televizyon istasyonunda iki patlama meydana geldi, ancak yaralanan olmadı. Şafaktan hemen önce, yerel Dun Muang havaalanının ana girişinin yanında meydana gelen patlamada ise 2 kişi yaralandı.



Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak göstericiler hükümeti suçladı. Bu arada hükümet yanlısı bir grubun başkent Bangkok'un merkezinde bugün öğleden sonra düzenlemesi beklenen gösteri öncesinde gerilimin tırmandığı belirtildi.

