HABERLERDünya Haberleri

Tayland’da askeri uçak düştü: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 17:42

Tayland’da askeri bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Tayland'ın Chiang Mai eyaletinde 'AT-6' tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tayland basınında yer alan haberlere göre; Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı 'AT-6' tipi askeri eğitim uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği açıklanırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

