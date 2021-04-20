Tayland'da akÄ±lalmaz olay: Giyotinle kendi kafasÄ±nÄ± kesti!

Budizm inancÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu Tayland'dan gelen bir haber tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Thammakorn Wangpreecha adÄ±ndaki bir keÅŸiÅŸÂ Buda'ya kendini adamak iÃ§in giyotinle kafasÄ±nÄ± kesti.

Taylandâ€™da 68 yaÅŸÄ±ndakiÂ Budist keÅŸiÅŸÂ Thammakorn WangpreechaÂ Buda'ya kendini adamak iÃ§inÂ giyotinle kafasÄ±nÄ± kesti. Olay Nong Bua LamphuÂ bÃ¶lgesinde bulunan Wat Phu Hin tapÄ±naÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

Thammakorn Wangpreecha'nÄ±n 'daha yÃ¼ksek ruhani bir varlÄ±k' olarak reenkarne olmak iÃ§in kafasÄ±nÄ± kestiÄŸi ifade edildi. KeÅŸiÅŸin cesedinin 15 Nisanâ€™da tapÄ±nakta bulunduÄŸu kaydedildi.Â

KeÅŸiÅŸin yeÄŸeni Booncherd Boonrod, Wangpreechaâ€™Ä±n cesedini tapÄ±nakta bulduÄŸunu ve keÅŸiÅŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin detaylarÄ±nÄ± bir mermerden yapÄ±mÄ± bir levhaya kazÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â sÃ¶yledi.Â BeÅŸ yÄ±ldan fazla bir sÃ¼redir bunu planladÄ±ÄŸÄ± akÄ±llara durgunluk veren tÃ¶renin kendisinin Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada iyi ÅŸans getireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OlayÄ±n daha da korkunÃ§ olan detayÄ±na gÃ¶re keÅŸiÅŸ giyotini kendi elleriyle yapmÄ±ÅŸ.

Wangpreecha, bir Buda heykelinin yanÄ±na uzanÄ±p korkunÃ§ eylemini gerÃ§ekleÅŸtirirken bunun sebebinin olay sonrasÄ±nda gÃ¶vdesinden ayrÄ±lan baÅŸÄ±nÄ± Buda tutuyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nsÃ¼n istemesi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

KeÅŸiÅŸ korkunÃ§ planÄ±nÄ± hayata geÃ§irmeden Ã¶nce tapÄ±naÄŸa gelen takipÃ§ilerine tapÄ±naktan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸ ancak bu planÄ±ndan hiÃ§ bahsetmemiÅŸti.

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