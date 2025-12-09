Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkes çöktü: Can kaybı artıyor... Binlerce kişi sığınaklara kaçtı

Haberin Devamı

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken, ölü sayısı 10’a çıktı.

ÇATIŞMALAR SINIR BOYUNCA YAYILIYOR

Kamboçya basınındaki haberlere göre yetkililer, Tayland askerlerinin son günlerde sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, iki gün içinde gerçekleşen saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tayland basını ise gece boyunca süren çatışmalarda 2 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Önceki gün yaşanan bir ölümle birlikte Tayland tarafındaki asker kaybı 3’e yükseldi.

Haberin Devamı

Böylece iki ülke arasında yaşanan son çatışmalarda toplam can kaybı 10’a ulaştı.

BİNLERCE KİŞİ SIĞINAKLARA KAÇTI

Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland’ın Ubon Ratchathani eyaletinde güvenlik gerekçesiyle bazı hastanelerin boşaltıldığı belirtildi.

Sınır köylerinde yaşayan binlerce kişi, artan güvenlik endişeleri nedeniyle evlerini terk ederek geçici sığınaklara yerleşti.

Her iki taraf da çatışmaları başlatmakla birbirini suçladı.

ATEŞKESTEN SONRAKİ EN CİDDİ GERİLİM

Temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana yaşanan bu son olay, iki ülke arasındaki en ciddi çatışma olarak değerlendiriliyor.

Tayland ve Kamboçya, günlerdir artan sınır geriliminin ardından dün sabah çatışmaların yeniden başladığını duyurmuş ve taraflar birbirini suçlamıştı.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya tarafından “askeri ve sivil hedeflere” ateş açıldığını, ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini açıkladı. Suvaree, çatışmalarda 1 Taylandlı askerin öldüğünü, 8 askerin yaralandığını belirtti.

Haberin Devamı

Tayland basınında yer alan haberlere göre ise Kamboçya, Tayland sınırındaki dört bölgeye BM-21 roketlerini ateşledi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland ordusunun F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Kamboçya’nın bu saldırılara karşılık vermediğini savundu.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

LİDERLERDEN SERT MESAJLAR

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, çatışmalarla ilgili açıklamasında hükümetin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığını belirtti.

Haberin Devamı

Manet, “Tüm bakanlıklardan, kurum ve yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından bu zor dönemde ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Socheata, Tayland'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Tayland ordusunun saldırılarına karşı "meşru müdafaa" haklarını kullanacaklarını savundu.

Tayland Savunma ve Dışişleri Bakanlığının ortak basın açıklamasında, Tayland'ın, "ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Kamboçya sınırında askeri operasyonlar yürüttüğü" ifade edildi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların süreceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Charnvirakul, “Tayland hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadı ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla kabul etmeyecektir.” dedi.

Charnvirakul ayrıca, "Kamboçya tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar" ateşkesin gündemde olmadığını belirtti.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI YILLARDIR SÜRÜYOR

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik bir sınırı paylaşan iki ülke, uzun süredir toprak anlaşmazlığı nedeniyle gerilim yaşıyor.

28 Mayıs’ta sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine bölgede kısa süreli çatışmalar yaşanmış, taraflar sorunu barışçıl yollarla çözme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz’da yine sınır hattında çıkan çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim’de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı törende barış anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın ardından Kamboçya, Tayland ile karşılıklı olarak ağır silahların sınır bölgelerinden çekilmeye başlandığını duyurmuştu.