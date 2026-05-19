Tayland, Türkiye dahil 93 ülkenin vizesiz kalış süresini azaltıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da aralarında Türkiye'nin de olduğu 93 ülkenin vizesiz kalış süresi düşürüldü. Tayland Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan kararla, pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024 yılında yürürlüğe giren 60 günlük vizesiz kalış uygulamasının aralarında Türkiye'nin de olduğu 93 ülke için yeniden 30 güne düşürülmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, kararın gerekçesi olarak uzun süreli vizesiz giriş imkanının yasa dışı faaliyetlerde kullanılması ve sistemin istismar edilmesini gösterdi.

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek yaptığı açıklamada, mevcut sistemin bazı yabancılar tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, uzun süreli vizesiz giriş uygulamasının kaçak çalışma, yasa dışı işletme faaliyetleri ve dolandırıcılık şebekeleri için güvenlik açığı oluşturduğunu ifade etti. Dhanadirek ayrıca, önümüzdeki dönemde Tayland'a giriş çıkışlarda göç denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Tayland kara sınır kapılarından yapılacak vizesiz girişlere de sınırlama getirileceği duyuruldu. Buna göre standart 30 günlük uygulama kapsamında yabancıların kara sınırlarından yılda en fazla iki kez vizesiz giriş yapmasına izin verilecek.

Son dönemde yabancı uyrukluların karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı çalışma ve ruhsatsız işletmeler gibi olayların artmasının ardından hükümetin uygulamayı yeniden gözden geçirdiği aktarıldı.

Turizmin gayrisafi hasılanın yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu Tayland'da, yılın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştüğü açıklandı. Yetkililer, düşüşe rağmen bu yıl için belirlenen 33,5 milyon yabancı turist hedefinin korunduğunu bildirdi.

Yeni vize uygulamalarının yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.