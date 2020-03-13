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Dünya
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Tayland'da şoke eden görüntüler! Maymunlar istila etti..

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Tayland'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle boşalan sokakları maymunlar istila etti. Doğal yaşam ortamlarında yiyecek bulamayan yüzlerce maymun, açlıktan Tayland'ın sokaklarında yiyecek aradı, birbirine saldırdı.

Tayland'ın Lopburi kentinde koronavirüs sebebiyle boşalan sokaklarını, yiyecek arayan maymunlar kapladı.

Yüzlerce maymun, yiyecek bulmak için kente indi. Maymunların yiyecek için birbirine saldırdığı anlar, kameralara yansıdı.

Görgü tanıkları, maymunları bu kadar saldırgan görmediklerini, küçük muz için onlarcasının saldırıya geçtiğini söyledi.

Yetkililer ise maymunların çok aç kaldığını, bu yüzden doğal yaşam yerlerinden kente indiklerini açıkladı.

Son dakika haberler: Taylandda şoke eden görüntüler Maymunlar istila etti..




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