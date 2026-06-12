Tayland prensesi genç yaşta hayata veda etti

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Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini yitiren ve o tarihten bu yana tedavi gören prensesin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiği ifade edildi.

Sağlık durumu giderek ağırlaşan Prenses Bajrakitiyabha'nın, dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi'nde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği açıklandı.

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TAYLAND MONARŞİSİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 7 çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de kralın ilk eşi Prenses Soamsawali'den dünyaya gelmişti.

Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğitirken bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını söylemişti.

O tarihten bu yana komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

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