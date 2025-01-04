Tayland liderinden mal beyanı: 200 lüks çanta 75 lüks saat

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Tayland’da, İngiltere ve Japonya’da mülkleri bulunan Başbakan’ın diğer varlıkları arasında “108 yüzük, 205 çift küpe ve 9 özel tasarım oyuncak” yer alıyor.

MİLYARDERİN KIZI

Milyarder politikacı Thaksin Shinawatra’nın en küçük kızı olan Paetongtarn Shinawatra (38), selefi Srettha Thavisin’in Anayasa Mahkemesi tarafından etik ihlali nedeniyle görevden alınmasının ardından Ağustos 2024’te göreve gelerek Shinawatra ailesinin ülkeyi yöneten üçüncü üyesi olmuştu. Tayland’ın en zengin aileleri arasında yer alan Shinawatraların 2.1 milyar dolarlık net servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Dünya Bankası’na göre son yirmi yılda yoksulluğun azaltılması konusunda hızlı ilerleme kaydetse de Tayland, hâlâ Doğu Asya ve Pasifik’te “gelire dayalı eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke” konumunda.