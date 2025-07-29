Tayland ile Kamboçya krizinde ateşkes

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile Kuala Lumpur’da bir araya geldi. Görüşmenin sonunda açıklama yapan İbrahim, iki ülke arasında dün yerel saatle 00.00’da acil ve koşulsuz ateşkesin devreye girmesi konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. İbrahim ayrıca, Taylandlı ve Kamboçyalı yetkililerin 4 Ağustos’ta Kamboçya’nın ev sahipliğinde Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısını düzenleyeceklerini de açıkladı.

817 KİLOMETRELİK SINIR

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs’ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz’da çıkan çatışmalarda şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi.