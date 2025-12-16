Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar devam ediyor: 'İlk kim saldırdı?' tartışması

Haberin Devamı

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre Bangkok yönetimi, Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarının son bulması için Kamboçya'yı sorumlu tuttu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maratee Nalita Andamo'nun basına yaptığı açıklamada, "Tayland topraklarına saldıran taraf olarak Kamboçya, ateşkesi ilk ilan etmek zorunda." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı Andamo ayrıca, Kamboçya'nın sınır temizleme çalışmalarında "samimi bir şekilde iş birliği" yapması gerektiğini kaydetti.

Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana Kamboçya'dan 15 sivilin, Tayland'dan ise 16 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haberin Devamı

TAYLAND İLE KAMBOÇYA'NIN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asırdan fazla öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.