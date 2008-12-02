Tayland havaalanından boş uçaklar kalkabiliyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta geçen salıdan beri havaalanını işgal eden hükümet karşıtı göstericiler, 37 boş uçağın havalanmasına izin verdi.

Tayland Havaalanları Kurumu (AOT) sözcüsü, Suvarnabhumi Havaalanı'nda toplam 88 uçağın mahsur kaldığını ve AOT'un bir başvurusu üzerine, göstericilerin dün akşamdan beri boş 37 uçağın kalkışına izin verdiğini açıkladı.



Sözcü, uluslararası hava yolu şirketlerinin Suvarnabhumi Havaalanı'nda mahsur kalan uçakları konusunda kendileriyle irtibata geçmelerini de istedi.

Hükümet karşıtı göstericiler perşembeden beri iç hat seferlerinin yapıldığı Don Mueang Havaalanı'nı da işgal etmiş bulunuyor.