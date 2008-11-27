Tayland’da hükümet karıştı gösteri turistleri vurdu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland’da yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifası talebiyle geçen Ağustos’tan bu yana başbakanlık ofisini elinde tutan göstericiler Bangkok Havaalanı’nı da işgal edince, binlerce turist sefil oldu, uçak seferleri iptal edildi.

Taylandlı yetkililer, havaalanının geliş bölümünde mahsur kalan yolculardan yüzlercesini tahliye etmeyi başardı. Ancak hálá çok sayıda yolcu mahsur bekliyor. Genelkurmay Başkanı Anupong Poaçinda, ülkede giderek derinleşen siyasi krizi aşmak için seçimle işbaşına gelen hükümetten parlamentoyu feshetmesini isteyerek, erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Poacinde, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Halkın Demokrasi İttifakı’ndan da işgal ettikleri havaalanından çekilmeleri ve protestolara son vermelerini istedi. Başbakan Somçai Wongsawat ise, Genelkurmay Başkanı Poaçinda’nın seçim çağrısını reddetti.



Göstericiler de Wongsawat şartsız istifa edinceye dek, havaalanındaki işgale son vermeyeceklerini duyurdu.