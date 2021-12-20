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HABERLERDünya Haberleri

Tayland, 600 göçmeni sınır dışı etti

#Tayland#Göçmen#Sınırdışı
Tayland, 600 göçmeni sınır dışı etti

Tayland’da Myanmar Ordusu ve darbe karşıtları arasında çıkan çatışmalardan kaçan 600 Myanmarlı göçmen sınır dışı edildi.

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Tayland’da, Mynmar Ordusunun hükümeti devirerek kontrrolü ele almasıyla birlikte darbe karşıtları arasında çatışmalar başlamış geçtiğimiz Temmuz ayında 40 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Çatışmaların giderek artması üzerine Taylandlı yetkililer, çatışmalardan kaçmak kaçarak Tayland’ın sınırındaki Tak eyaletine sığınan 600 Myanmarlı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkan Yardımcısı Phil Robertson, "Myanmar ordusunun kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü herkes biliyor, bu nedenle bu mültecilerin hayatta kalmak için kaçtığını söylemek abartı olmaz" dedi. Myanmar Ordusu ise sivilleri hedef aldıklarını reddederek suçlamaları kabul etmiyor.

Tak Eyaleti Valisi Kitcharoenrungroj ise 623 mültecinin sınır dışına gönderildiğini, sınırın Tayland tarafında 2 bin 94 mültecinin kaldığını belirterek istendiği takdirde onlarında sınır dışına gönderileceğini açıkladı.

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