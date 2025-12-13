TAYFUN'un başarısı Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Doğu Akdeniz’e güçlü mesaj

Haberin Devamı

Türkiye’nin yerli ve milli en uzun menzilli balistik füzesi TAYFUN, Rize’de gerçekleştirilen yeni deneme atışında hedefini başarıyla vurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen ve hipersonik seyir hızlarına ulaşabilen TAYFUN'un hedefini tam isabetle vurması, Yunanistan ve İsrail'de yankılandı.

"ATİNA'YA GÖZDAĞI"

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, testin ardından yayımladığı haberde dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Ankara'nın bu adımı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Ege Denizi’ne füze yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından Atina'ya yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

Pentapostagma'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, özellikle Savunma Bakanı Dendias’ın Ege Denizi’ne füze yerleştirilmesine ilişkin açıklamalarının ardından, Yunanistan’a karşı bir gözdağı olarak da yorumlanan bir adımla, yerli uzun menzilli balistik füze TAYFUN’un yeni bir testini gerçekleştirdi.”

DOĞU AKDENİZE GÜÇLÜ MESAJ

Banking News gazetesi, gelişmeyi “Türkiye, TAYFUN Kapısı’nı açtı: Yunanistan ve İsrail’i açıkça tehdit ederek 2 bin kilometre menzile kadar çıkabilen süper füzeyi denedi” başlığıyla servis etti.

Rize'de gerçekleşen testin Doğu Akdeniz’e güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını savunan Banking News, “TAYFUN’un yaklaşık 2 bin kilometreyi aşan menziliyle Yunanistan’ın tamamını kapsayacak bir caydırıcılık alanı oluşturduğunu” öne sürdü.

Haberde, “Ankara artık sadece bölgesel bir güç değil, balistik üstünlük arayan bir devlet olarak yeni bir döneme giriyor. Türkiye, güç oyununu yeni ve tehlikeli bir seviyeye taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

“EGE’DE KIRMIZI ALARM”

ProNews, “Türkler, Yunanistan ve İsrail’i TAYFUN’la tehdit etti” başlıklı haberinde, “TAYFUN hipersonik hıza sahip, son derece hızlı ve ele geçirilmesi çok zor bir sistemdir. Bu durum, Ankara’yı askeri gücün ötesinde jeopolitik caydırıcılık açısından da üst bir noktaya taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Agrinio24, “Türkiye’nin TAYFUN füzesi hizmete hazır” başlıklı haberinde, “Ankara bir dönem Ege’de ‘sakin sulardan’ söz etmiş olabilir. Ancak bu dönem sona ermiş görünüyor. Türkiye, yeni balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyururken, savaş gemileri, İHA’lar ve uçaklarla da hızla silahlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Atina merkezli Makeleio ise test atışını, “Ege’de kırmızı alarm, Türkiye’den balistik meydan okuma” sözleriyle duyurdu. Haberde, TAYFUN’un fırlatılmasının “rutin bir test olarak değerlendirilemeyeceği” savunuldu.

“YENİ BİR TEHDİT”

İsrail basınından Maariv ise gelişmeyi “İsrail’e yönelik yeni tehdit: Türkiye ölümcül füzesini sergiledi” başlığıyla duyurdu.

Haberin Devamı

Haberde, “Karadeniz’de Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi hedefini başarıyla vurdu. Yerli imkânlarla üretilen bu füze, Tel Aviv için yeni bir tehdit anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.