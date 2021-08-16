Tayfundan sonra sel paniği

JAPONYA’da mevsimsel tayfunlar sonrası gelen şiddetli yağışlar birçok eyalette hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kyuşu’da yer alan Fukuoka, Saga, Hiroşima ve Nagazaki eyaletlerinde toplamda 1.42 milyon haneye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı. Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölge genelinde 14 nehrin taştığını, yerel turizmin olumsuz etkileneceğini bildirdi. Saga eyaletinde yağışlar sonrası Rokkaku Nehri’nin taşması sonucu oluşan sel Juntendo Hastanesinin zemin katını bastı. Hastalar üst katlara taşındı.

‘EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YAĞIŞ’

Bölge halkına çağrı yapan Afet İdaresi ve Okyanus Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Tanahaşi Yasufumi, halktan hayati risklere karşı her türlü önlemi almalarını istedi. Yağışları “Eşi görülmemiş” olarak niteleyen JMA yetkilisi Yuşi Adaçi, bu durumun bazı bölgelerde heyelan ve taşkınlara sebep olduğunu belirterek, “Acil durum ilan edilmesini beklemeyin. Yerel yetkililerin açıkladığı tahliye uyarılarını dikkate alın ve kendi güvenliğinizi sağlayın” dedi.

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